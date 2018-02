Dicke Luft in Berlin: Stickstoffdioxid-Werte überschritten

In Berlin haben Diesel-Abgase die Luft weniger stark verschmutzt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung der vorläufigen Messdaten der Länder und des Umweltbundesamtes für das vergangene Jahr hervor.

Demnach gab es 2017 die höchste Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) an einer Messstation in Neukölln. Dort wurden 2017 im Jahresmittel jeweils 49 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft gemessen. An der Frankfurter Allee sind es 41 Mikrogramm gewesen, in Steglitz in der Schildhornstraße 45 Mikrogramm.