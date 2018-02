Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase gesunken

In Brandenburg haben Diesel-Abgase die Luft weniger stark verschmutzt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung der vorläufigen Messdaten der Länder und des Umweltbundesamtes für das vergangene Jahr hervor.

Demnach gab es 2017 die höchste Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) an zwei Stationen in Potsdam. Dort wurden 2017 im Jahresmittel jeweils 34 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft gemessen. Im benachbarten Berlin lag der höchste Wert bei 49 Mikrogramm. In Cottbus wurden Werte zwischen 13 und 29 Mikrogramm festgestellt - der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Die meisten Messstationen wiesen einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus.