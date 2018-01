Berliner Senat will ICC-Sanierung angehen

Der Berliner Senat will die Sanierung des maroden Kongresszentrums ICC anpacken. «Im kommenden Vierteljahr» wolle der Senat mit dem Abgeordnetenhaus verabreden, in die Schadstoffsanierung einzutreten, kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch nach einer Klausurtagung der rot-rot-grünen Regierungsmannschaft an. Im zweiten Halbjahr solle es dann eine Ausschreibung geben und «spätestens 2019» die Bautätigkeit beginnen.

Dann sei genug Zeit, über künftige Nutzungskonzepte zu beraten, gegebenenfalls mit privaten Partnern. «So oder so müssen die Schadstoffe erst mal raus.»

Das ICC nahe des Funkturms wurde 1979 eröffnet und gehört zu den markantesten Gebäuden im ehemaligen Westteil Berlins. Seit Frühjahr 2014 ist es geschlossen, zwischenzeitlich waren dort Flüchtlinge untergebracht. Vor einer Wiedereröffnung ist eine Schadstoffsanierung nötig, in dem Gebäude ist unter anderem Asbest verbaut.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, für die ICC-Sanierung seien im Investitionsplan des Landes rund 200 Millionen Euro geblockt. Geld solle neben der Schadstoffsanierung auch in eine Sanierung technischer Anlagen fließen. Zur künftigen Nutzung gebe es unterschiedliche Konzeptideen. Dazu gehörten große Kongresse, die woanders in Berlin keine Platz fänden, eine Nutzung als Hotel oder als Kulturstandort. «Keine Shoppingmall», fügte Pop hinzu.

