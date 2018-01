dpa

Zeugnisvergabe: Senatsverwaltung richtet Sorgentelefon ein

Am Freitag ist es wieder so weit: Die Berliner Schüler bekommen ihre Halbjahreszeugnisse. Wer deshalb Angst vor Ärger mit den Eltern hat, kann sich ab 10 Uhr an das Sorgentelefon der Senatsbildungsverwaltung wenden. Die Leitungen seien auch für beunruhigte Eltern offen, teilte sie am Mittwoch mit. Für die Anrufe von Kindern und Eltern stünden Ansprechpartner für die verschiedenen Schulformen drei Stunden lang bereit.

