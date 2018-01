dpa

VBB bietet Online-Rechner für Wohn- und Mobilitätskosten

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) bietet für einen möglichen Umzug einen Online-Rechner für die zu erwartenden Kosten für Wohnung und die Fahrt zum Arbeitsplatz an. Damit könnten alle, die einen Umzug planen, die Gesamtkosten an verschiedenen Standorten im Gebiet des VBB vergleichen, teilte das Brandenburger Infrastrukturministerium am Mittwoch mit. Der Online-Rechner wurde vom VBB im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg entwickelt. «Er hilft dabei, den richtigen Standort für das neue Heim zu finden», sagte der Berliner Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner.

