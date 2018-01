Stahlkonzern ArcelorMittal verdient so viel wie lange nicht

Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal hat im vergangenen Jahr dank einer hohen Nachfrage so viel verdient wie seit vielen Jahren nicht mehr. Zudem ist der Konzern beim Abbau der Schulden fast am Ziel und traut sich nach zwei Jahren Pause wieder die Ausschüttung einer Dividende zu.

ArcelorMittal steigerte 2017 den Umsatz um ein Fünftel auf knapp 69 Milliarden Dollar (55,4 Mrd Euro), wie der Konzern am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar nach 1,8 Milliarden Dollar im Vorjahr. Dank der guten Lage und der deutlich reduzierten Schulden nimmt ArcelorMittal die Dividendenzahlung wieder auf. Da der Konzern die Schulden weiter drücken will und zudem Geld für Investitionen braucht, fällt die Ausschüttung mit 10 Cent geringer aus als von Experten erhofft.