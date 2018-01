ALBA-Coach Aito zieht trotz Eurocup-Aus positives Fazit

Nach der Heimniederlage gegen Gran Canaria ist ALBA im Eurocup ausgeschieden. Positiv stimmt aber das Comeback von Siva und Butterfield. Denn nun kommt der Meister.

So konnten viele junge Spieler sich zeigen und Erfahrungen sammeln. «Wir haben viel mitgenommen und gelernt. Besonders den jungen Spielern wird es helfen, den nächsten Schritt zu machen», glaubt Manager Marco Baldi. Das gesteckte Ziel war mit dem Erreichen der Top16-Runde bereits erreicht worden. «Wir können uns bisher über diese Saison nicht beklagen», erklärte Baldi. Denn zwei Titelmöglichkeiten bleiben den Berlinern noch. ALBA ist in der Bundesliga derzeit Tabellenzweiter und steht im Pokal-Final-Four.

In den nächsten Tagen will das Duo im Training wieder seinen Spielrhythmus finden. Am Sonntag wartet «das nächste Highlight», wie Baldi meinte. Dann kommt der Meister und Pokalsieger Brose Bamberg in die Hauptstadt.