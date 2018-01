Radlerin bei Unfall verletzt

Eine 61 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. «Die Frau war am Dienstagabend auf der Chris-Gueffroy-Allee unterwegs, als sie von dem Wagen gestreift wurde», sagte eine Polizeisprecherin. Die Radlerin stürzte und kam mit Blaulicht in eine Klinik. Das Auto fuhr weiter. Der Fahrer oder die Fahrerin werden nun wegen Unfallflucht gesucht.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Januar 2018 08:10 Uhr

Quelle: dpa

