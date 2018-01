Rettungsstelle für Kinder öffnet wieder rund um die Uhr

Die Kinderrettungsstelle am Charité-Klinikum Benjamin Franklin in Berlin-Steglitz ist der «Berliner Morgenpost» zufolge von diesem Donnerstag an wieder rund um die Uhr geöffnet. Das teilte der Ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei, dem Blatt (Mittwoch) auf Anfrage mit. Zwei Monate waren dort die Betriebszeiten eingeschränkt gewesen.

Seit 1. Dezember 2017 war die Notaufnahme für Kinder montags bis freitags nur von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Zu den übrigen Zeiten wurden die Patienten an andere Krankenhäuser oder Kinderarztpraxen im Umfeld verwiesen oder mit einem hauseigenen Krankentransport ins Virchow-Klinikum der Charité im Wedding gebracht. Die Charité hatte ihren Schritt mit einem zeitlich begrenzten Mangel an Fachärzten begründet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Januar 2018 07:30 Uhr

Quelle: dpa

