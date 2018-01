BR Volleys feiern wichtigen Sieg in der Champions League

Die Berlin Volleys haben sich mit einem hart erkämpften Sieg die Chance auf die K.o.-Runde in der Champions League erhalten. Der deutsche Volleyball-Meister setzte sich am Dienstagabend mit 3:1 (25:20, 15:25, 25:23, 25:18) bei Toulouse VB durch. Im engen dritten Durchgang verhinderten die Volleys die endgültige Wende in der Partie und legten den Grundstein für den wichtigen Erfolg. Für die Volleys war es der zweite Sieg im vierten Gruppenspiel.

Aus den insgesamt fünf Vorrundengruppen kommen jeweils die beiden Erstplatzierten weiter sowie die zwei besten Gruppendritten. Den Einzug unter die letzten zwölf Mannschaften der Königsklasse müssen die BR Volleys nun in den verbleibenden Heimspielen gegen die europäischen Spitzenteams Zenit Kasan (14. Februar) und Jastrzebski Wegiel (28. Februar) bewerkstelligen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. Januar 2018 05:50 Uhr

Quelle: dpa

