Zwei Männer auf Bahnübergang von Zug erfasst und getötet

Auf dem Übergang des Bahnhofs Birkenstein in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) sind am Dienstagabend zwei Männer von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Sie hätten offensichtlich zuvor die abgesenkten Schranken ignoriert und die Gleise überqueren wollen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es sei von einem Unfall auszugehen. Die rund 50 Reisenden in dem Regionalbahn 26 der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft seien unverletzt geblieben.

Identität und Alter der beiden Toten waren zunächst noch ungeklärt. Die Strecke Berlin - Kostrzyn (Küstrin) wurde nach dem Unfall um circa 18.30 Uhr gesperrt. Wann sie wieder freigegeben werden kann, ist dem Sprecher zufolge noch unklar. Im Hoppegartener Ortsteil Birkenstein hält auch die S-Bahn. Die Regionalbahn verkehrt auf einem Nachbargleis.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. Januar 2018 20:40 Uhr

Quelle: dpa

