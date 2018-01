dpa

Ursache für tödlichen Bahnunfall in Hoppegarten noch unklar

Nach dem Bahnunfall mit zwei Toten am Übergang des Bahnhofs Birkenstein in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) ist die Ursache weiter ungeklärt. Zunächst sei die Obduktion der beiden Männer angeordnet worden, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Ost am Mittwoch. Sie hatten am Dienstagabend trotz geschlossener Bahnschranke den Übergang betreten und waren von einem Regionalexpress erfasst worden.

Die Männer starben noch an der Unfallstelle, die 67 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Die Strecke Berlin - Kostrzyn (Küstrin) wurde nach dem Unfall gesperrt und im Laufe des Abends wieder freigegeben.

Am Dienstagnachmittag war auch ein 31-jähriger Mann zwischen Eberswalde und Angermünde (Uckermark) von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden. Rund 230 Reisende mussten in einen Ersatzzug umsteigen. In diesem Fall geht die Polizei von einem Suizid aus.

