dpa

Énard bekommt Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung

Der französische Schriftsteller und Übersetzer Mathias Énard (Jahrgang 1972) erhält den Literaturpreis 2018 der Konrad Adenauer Stiftung. Er werde die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung am 6. Mai im Weimarer Musikgymnasium Schloss Belvedere in Empfang nehmen, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Der in Spanien wohnende Autor sei «ein virtuoser und vielsprachiger Vordenker der orientalischen Renaissance», begründete die Jury ihre Entscheidung. Stiftungsvorsitzender Norbert Lammert nannte seine Romane ein kosmopolitisches Werk des Friedens und der Freiheit. Zu Énards Romanen zählen «Erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten» (2011), «Straße der Diebe» (2013) und «Kompass» (2016).

Letzte Änderung: Dienstag, 30. Januar 2018 17:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen