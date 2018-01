Münchner Kammerspiele doppelt bei Berliner Theatertreffen

Die Münchner Kammerspiele sind beim diesjährigen Theatertreffen in Berlin gleich zwei Mal vertreten. Die Jury lud Anta Helena Reckes Neuinszenierung des Romans «Mittelreich» und das von Christopher Rüping eingerichtete Brecht-Stück «Trommeln in der Nacht» zu dem renommierten Festival ein, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Insgesamt werden vom 4. bis 21. Mai zehn bundesweit herausragende Inszenierungen gezeigt.

Aus Berlin geladen sind der einstige Volksbühnen-Chef Frank Castorf mit seinem «Faust», die Berliner Schaubühne und die Produktion «Nationaltheater Reinickendorf». Aus Hamburg kommen das Deutsche Schauspielhaus und das Thalia Theater. Österreich und die Schweiz sind mit dem Burgtheater Wien, dem Schauspielhaus Zürich und dem Theater Basel vertreten.

