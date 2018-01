Hellofresh wächst und will am Jahresende Geld verdienen

Der Berliner Kochboxenversender Hellofresh hat seine Kunden- und Umsatzzahlen im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Die passgenauen Zutatenkisten für Mahlzeiten fanden im vergangenen Vierteljahr 1,45 Millionen aktive Kunden, gut zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie Hellofresh am Dienstag mitteilte. Im Gesamtjahr legte der Umsatz um gut 50 Prozent auf 902 bis 905 Millionen Euro zu. Hellofresh bekräftigte, beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal 2018 die Gewinnschwelle zu erreichen.

«Im Laufe des Jahres ist es uns gelungen, unsere Wachstumsraten in jedem Quartal zu steigern», sagte Unternehmenschef Dominik Richter, der auch einer der Gründer von Hellofresh ist. Hellofresh, an der die Startupschmiede Rocket Internet beteiligt ist, wurde 2011 gegründet und ist seit November börsennotiert. Am 31. März will Hellofresh seine vollständige Jahreszahlen veröffentlichen.