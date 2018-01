dpa

Von Auto angefahren: 80-Jährige in Klinik

Eine 80-jährige Frau ist in Berlin-Rudow von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. «Sie wollte am Montag über die Neuköllner Straße laufen, als sie von dem Wagen erfasst wurde», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die 80-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt mehrere Knochenbrüche. Sie kam mit Blaulicht ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 30. Januar 2018 07:20 Uhr

Quelle: dpa

