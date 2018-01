Infopavillon für «House of One» eröffnet

Das Mehrreligionen-Zentrum «House of One» in Berlin nimmt Gestalt an. Am künftigen Standort des Bet- und Lehrhauses für Christen, Muslime und Juden auf dem Petriplatz ist am Montag ein Informationspavillon eröffnet worden. Das Architekturbüro Kuehn Malvezzi, das den Bau ab 2019 errichten soll, hat den zentralen Raum des neuen Gebäudes als Holzkonstruktion nahezu originalgetreu errichtet, wie die Initiatoren mitteilten.

Der Pavillon soll das Zentrum eines Gartens bilden, in dem die künftigen drei Sakralräume in ihrer Grundstruktur sichtbar werden. Für das Projekt sind 8,5 Millionen Euro an Spenden und Fördermittel eingegangen. Insgesamt soll das Gebäude 43 Millionen Euro kosten. Die erste Bauphase startet, sobald 12 Millionen Euro zusammen sind.

Quelle: dpa

