dpa

Zwei junge Männer zusammengeschlagen: Fahndung

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera in einem Bus fahndet die Berliner Polizei nach drei brutalen Schlägern. Die drei Männer hatten im Oktober 2017 zwei andere junge Männer schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. An der Bushaltestelle Binzstraße in Pankow waren in der Nacht zum 15. Oktober die beiden Opfer im Alter von 20 und 21 Jahren mit den drei Tätern in Streit geraten. Laut Polizei fiel der 20-Jährige dabei mit dem Kopf gegen das Wartehäuschen, erhielt dann einen Tritt gegen den Kopf und erlitt einen Schädelbruch. Sein Begleiter wurde so ins Gesicht geschlagen, dass er einen Kieferbruch davon trug. Beide Männer kamen ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Montag, 29. Januar 2018 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen