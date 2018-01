Verteidiger Müller: Chance auf Platz zwei «nicht weg»

Im Endspurt vor den Playoffs haben die Eisbären Berlin ihre Hoffnung auf Platz zwei noch nicht aufgegeben. Nach dem 1:2 bei den Nürnberg Ice Tigers geht der Hauptstadtclub mit zwei Punkten Rückstand auf die Franken in die letzten fünf regulären Saisonspiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL). «Die Chance, noch Zweiter zu werden, ist natürlich nicht weg», sagte Eishockey-Nationalspieler Jonas Müller. «Wir versuchen, jetzt alle Spiele zu gewinnen.»

Trainer Uwe Krupp kritisierte, dass sein Team «erst im zweiten Drittel auf Betriebstemperatur gekommen» sei. «Wir müssen über sechzig Minuten so spielen wie im letzten Drittel, dann haben wir die Chance, gegen Nürnberg erfolgreich zu sein», sagte er nach der vierten Niederlage im vierten Saisonspiel gegen die Franken.

Tatsächlich war es dem Tabellendritten am Sonntag erst nach der zweiten Pause gelungen, das Spiel zu dominieren und die beste Abwehr der Liga dauerhaft unter Druck zu setzen. Mehr als der späte Ausgleich durch Jamie MacQueen sprang aber nicht heraus, weil Nürnbergs Torhüter Niklas Treutle einen glänzenden Tag erwischte.

Den nächsten Angriff auf Platz zwei unternehmen die Berliner bereits am Mittwochabend (19.30 Uhr). Dann empfangen sie die Augsburger Panther in der Arena am Ostbahnhof.