Brandenburg investiert Millionen in Bahn-Infrastruktur

Wirtschaftlich rechnen sich viele Bahnstrecken nicht - deshalb gibt das Land zusätzliches Geld für die Infrastruktur. Derzeit stehen vor allem ländliche Regionen im Fokus.

Potsdam (dpa/bb) - Das Land Brandenburg will dieses Jahr rund 36 Millionen Euro in die Bahn-Infrastruktur investieren. Ein Schwerpunkt sei dabei die Prignitz, sagte Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag in Potsdam. 26 Millionen Euro sind im laufenden Haushalt vorgesehen, weitere 10 Millionen Euro sollen über den geplanten Nachtragshaushalt fließen.