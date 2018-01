Eisbären Berlin verlieren in Nürnberg nach Penaltyschießen

Die Eisbären Berlin haben am Sonntag das Verfolgerduell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Der Tabellendritte unterlag bei den Nürnberg Ice Tigers mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen und verpasste damit die Chance, die Franken vom zweiten Rang zu verdrängen. In einem hochklassigen Spiel boten die Berliner eine starke Leistung und holten durch den Treffer von Jamie MacQueen immerhin einen Punkt.

Die 7.672 Zuschauer in der ausverkauften Nürnberger Arena sahen ein schnelles Spiel, in dem beide Teams zeigten, warum sie zu den Spitzenmannschaften der Liga zählen. Im Auftaktdrittel konnte Keeper Petri Vehanen mehrfach einen Rückstand der Eisbären verhindern, 58 Sekunden nach dem Beginn des zweiten Spielabschnitts musste er sich aber geschlagen geben: Leonhard Pföderl traf zur Führung für die Gastgeber.

Im letzten Drittel erhöhten die Eisbären noch einmal den Druck, knapp fünf Minuten vor der Schlusssirene erzielte MacQueen nach einer energischen Einzelleistung den inzwischen verdienten Ausgleichstreffer. Die Verlängerung blieb torlos, im Penaltyschießen entschied der frühere Eisbären-Profi Petr Pohl das Spiel zugunsten der Nürnberger.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. Januar 2018 20:20 Uhr

Quelle: dpa

