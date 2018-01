Jugendliche attackieren Asylbewerber in Guben

Acht Asylbewerber sind in Guben (Spree-Neiße) auf dem Heimweg in ihre Unterkunft von einer Gruppe junger Leute attackiert worden. Die Iraner im Alter von 22 bis 33 Jahren seien in der Nacht zum Sonntag provoziert und beleidigt worden, teilte die Polizeidirektion Süd mit. Aus der Gruppe der sieben 16- bis 21-Jährigen seien zwei Glasflaschen geworfen worden. Einer der Tatverdächtiger trat gegen eine Haustür. Alarmierte Polizisten erteilten Platzverweise und sicherten Spuren.

Verletzt wurde niemand. Eine 65 Jahre Bewohnerin des Heimes musste jedoch wegen plötzlicher Kreislaufprobleme in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen. Ein fremdenfeindliches Motiv konnte nach Polizeiangaben zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Letzte Änderung: Sonntag, 28. Januar 2018 18:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen