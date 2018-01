Hertha bleibt nach Nullnummer Mittelmaß

Als Nothilfe ist Jordan Torunarigha schon nach gut 20 Minuten gefragt - und wird für Hertha in Bremen zum entscheidenden Mann. Durch die Personalprobleme in der Abwehr darf das Talent auf weitere Einsätze hoffen. Mit seinen Stürmern geht Coach Dardai nachsichtig um.

Berlin (dpa) - Die glückliche Nullnummer bei Werder Bremen hakte Pal Dardai rasch ab. «Das ist ein Spiel, das man schnell vergessen muss», sagte der Coach von Hertha BSC am verregneten Sonntagmorgen über den mäßigen Auftritt seiner Berliner beim Abstiegskandidaten. «Punkt mitnehmen. Zu Null positiv, Thomas Kraft positiv, Jordan positiv», zählte der Ungar die einzigen guten Erinnerungen auf. «Bei allen anderen war der Wille da.»

Bei Ersatzkeeper Kraft und vor allem beim eingewechselten Jordan Torunarigha durfte sich Hertha bedanken, dass es nicht doch die zweite Rückrunden-Niederlage setzte. Kurz vor der Linie rettete der 20-Jährige in der Nachspielzeit gegen Maximilian Eggestein zumindest noch das Unentschieden. «Ich habe einfach spekuliert, dass er aufs Tor schießt. Das war zum Glück die richtige Entscheidung», sagte der Junioren-Nationalspieler.

Torunarigha war gegen Werder schneller gefragt als erwartet. Nach gut 20 Minuten traf Bremens Thomas Delaney Defensivspieler Fabian Lustenberger per Ellenbogen am Kopf. Der Schweizer musste mit einer leichten Gehirnerschütterung vom Platz, Torunarigha stand erstmals seit seiner Roten Karte beim 3:2 in Leipzig zum Hinrundenende wieder auf dem Platz. Trotz der geringen Vorbereitungszeit verrichtete der Defensivallrounder seinen Job souverän und erhielt von Dardai das Lob als «bester Mann»: «Er kommt rein, hat alles abgelaufen.»