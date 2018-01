Berliner Seglerinnen Jurczok/Lorenz holen Weltcup-Gold

Die Berliner Seglerinnen Victoria Jurczok und Anika Lorenz haben die Weltcup-Regatta vor Miami gewonnen. Die 49erFX-Crew vom Verein Seglerhaus am Wannsee siegte in acht Rennen viermal und dominierte die Serie mit nur 14 Punkten vor den Norwegerinnen Ragna und Maia Agerup (38 Punkte) und Tanja Frank und Lorena Abicht (42 Punkte) aus Österreich. Die Europameisterinnen Tina Lutz/Susann Beucke (Holzhausen/Strande) segelten auf Platz sechs.

Vizeweltmeister Philipp Buhl (Sonthofen) startet am Sonntag im Laser als Zweiter in sein Medaillenfinale, in dem Gold bereits an Olympiasieger Tom Burton aus Australien vergeben ist. Doppel-Weltmeister Nick Thompson (Großbritannien) und Rio-Bronzegewinner Sam Meech (Neuseeland) können Buhl Silber noch streitig machen.