BHC-Teams verpassen die Hallenhockey-Endrunde

Endstation Viertelfinale: Die Damen und Herren des Berliner Hockey Clubs sind in der Hallenhockey-Meisterschaft früh gescheitert und verpassen damit das Final Four in Stuttgart am kommenden Wochenende.

Berlin (dpa) - Die Damen und Herren des Berliner Hockeyclubs haben das Final Four der deutschen Hallen-Hockeymeisterschaften verpasst. Die Herren unterlagen im Viertelfinale am Samstag dem Crefelder HTC im mit 500 Zuschauern ausverkauften Cole-Sports-Center mit 4:5 (3:1). Zuvor hatten die BHC-Damen bereits ihr Viertelfinale gegen Uhlenhorst Mülheim mit 3:5 (2:2) verloren. Für beide BHC-Teams war es die erste Saisonniederlage.

«Wir sind sehr enttäuscht, das sieht man uns allen an», sagte Damen-Co-Trainerin Natascha Keller. Dabei hatte ihr Team nach frühen Toren von Pauline Kröger und Melissa Kramer schon 2:0 geführt, ehe der Zweite der West-Liga die Begegnung auf 4:2 drehte. Kramer traf erneut zum 3:4-Anschluss, doch Mülheims Maren Kiefer besorgte den Endstand.

Die BHC-Herren verspielten nach einem Hattrick von Martin Häner sogar eine 3:0-Führung. «Jedes Gegentor resultierte aus einem individuellen Fehler», sagte der Olympiasieger. Nach dem Krefelder Anschlusstor hatte Anton Ebeling auf 4:2 erhöht, ehe die Gäste sich durch drei Treffer in der Schlussphase noch den Sieg und damit das DM-Ticket sicherten.

Die Herren des TC Blau-Weiss Berlin bestreiten als Zweiter der Ost-Liga ihr Viertelfinale erst an diesem Sonntag (14.00 Uhr) bei Titelverteidiger und Westchampion Rot-Weiss Köln.

Letzte Änderung: Samstag, 27. Januar 2018 19:00 Uhr

Quelle: dpa

