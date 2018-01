BHC-Teams scheitern im Hallenhockey-Viertelfinale

Erneut findet eine deutsche Hallenhockey-Endrunde ohne den Berliner HC statt. Sowohl die Damen als auch die Herren verlieren ihre Viertelfinals vor heimischer Kulisse gegen die Zweitplatzierten der West-Liga.

Berlin (dpa/bb) – Die Damen und Herren des Berliner Hockey Clubs haben bereits das zweite Jahr in Serie die Qualifikation für das Final Four der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften verpasst. Die Damen verloren am Samstag ihr Viertelfinale im heimischen Cole-Sports-Center mit 3:5 (2:2) gegen Uhlenhorst Mülheim. Im Anschluss unterlagen die Herren dem Crefelder HTC mit 4:5 (3:1). «Es wäre definitiv mehr drin gewesen», sagte Martin Häner.

Der Olympiasieger brachte den BHC in der ersten Halbzeit mit einem Hattrick 3:0 in Führung, ehe Krefeld verkürzte. Nach dem 4:2 durch Anton Ebeling sah der zuvor in dieser Saison noch ungeschlagene BHC bereits wie der sichere Sieger aus, doch die Gäste drehten das Spiel durch drei Tore in den letzten fünf Minuten. «Jedes Gegentor resultierte aus einem individuellen Fehler. Sowas wird auf diesem Niveau bestraft», meinte Häner.