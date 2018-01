IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks an

Nach dem ergebnislosen Abbruch der fünften Metall-Tarifverhandlung in Baden-Württemberg will die IG Metall den Arbeitskampf auch in Berlin, Brandenburg und Sachsen verschärfen. In mehreren Betrieben werde in der kommenden Woche zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen, kündigte der Vorstand am Samstag an. Zusätzlich würden Urabstimmungen zu Flächenstreiks vorbereitet.

«Die Arbeitgeber blockieren eine Einigung und treiben den Konflikt in die Eskalation. In den Belegschaften gibt es Ärger und Unverständnis über die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber», sagte Olivier Höbel, IG Metall Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen. Darauf werde es nun eine entsprechende Antwort geben.

Die IG Metall verlangt für die insgesamt rund 3,9 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld und die Möglichkeit, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden senken können. Schichtarbeiter, Eltern kleiner Kinder und pflegende Familienangehörige sollen einen Teillohnausgleich erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren. Das lehnen die Arbeitgeber kategorisch ab.

Letzte Änderung: Samstag, 27. Januar 2018 17:20 Uhr

Quelle: dpa

