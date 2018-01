dpa

Zu Unrecht in Haft: Entschädigung für 7641 Tage

In Berlin haben im Vorjahr Menschen genau 7641 Tage zu Unrecht in Haft gesessen. Es betraf 77 Personen, teilte die Justizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Betroffenen waren vorwiegend in Untersuchungshaft gekommen, bevor sich ihre Unschuld herausstellte oder die Beweise für eine Straftat nicht ausreichten. Sie wurden aus der Justizkasse mit 191 025 Euro entschädigt.

Für einen Hafttag gibt es 25 Euro. Die Summe war immer wieder als zu niedrig kritisiert worden. Der Deutsche Anwaltverein beklagt, dass unschuldig Inhaftierte kaum mit Unterstützung rechnen könnten, während vorzeitig aus der Haft Entlassene Bewährungshelfer an die Seite bekämen.

