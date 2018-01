dpa

Großkontrollen in Berliner Spielstätten

Bei Kontrolleinsätzen in mehreren Berliner Spielstätten hat die Polizei 23 Straftaten wegen illegalen Glücksspiels sowie 47 spielrechtliche Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Kontrollen seien am Donnerstag in 25 Gaststätten, fünf Wettbüros sowie sechs Spielhallen in sieben Berliner Bezirken durchgeführt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten und die Steuerfahndung sollen während der Einsätze auch mehrere Spielgeräte versiegelt haben.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Januar 2018 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen