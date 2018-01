Für die Netzhoppers ist ein Sieg Pflicht

Bestensee (dpa/bb) - Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Bisons Bühl am Samstag (1900 Uhr) wollen die Netzhoppers KW-Bestensee ihre Chance wahren, sich nach der Hauptrunde für die Playoffs in der Volleyball-Bundesliga zu qualifizieren. Vom dafür erforderlichen achten Tabellenplatz, derzeit belegt von Bühl, trennen die Brandenburger sieben Punkte. Nur acht Saisonspiele stehen noch aus. «Das ist ein ziemlich dickes Brett», beurteilte Manager Arvid Kinder die Lage. Er kommt zu dem Schluss: «Um noch die Playoff-Plätze angreifen zu können, ist ein Sieg gegen Bühl Pflicht.»

Gegen Bühl traten die Netzhoppers bereits zweimal in dieser Saison an. Sowohl in der Liga als auch im Pokal gab es auswärts 0:3-Pleiten. «Wir haben in dieser Saison drei richtig schlechte Spiele abgeliefert: das eine in Friedrichshafen und dann zweimal gegen Bühl», sagte Kinder. «Da hat unsere Mannschaft einiges gutzumachen.»