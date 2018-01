Dieb klingelt mitten in der Nacht und fragt nach dem Weg

Ein mutmaßlicher Dieb hat mitten in der Nacht an einem Wohnhaus in Schenkendöbern (Landkreis Spree-Neiße) geklingelt und nach dem Weg gefragt. Eine herausgeklingelte Bewohnerin erklärte dem 21-jährigen Radfahrer in der Nacht auf Freitag den Weg nach Guben und rief anschließend die Polizei. Kurze Zeit später kontrollierte eine Streife den Radler, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten fanden den Angaben zufolge geklautes Computerzubehör und Unterhaltungselektronik. Unklar war zunächst, ob das Fahrrad ebenfalls gestohlen war. Zuvor hatte die «Lausitzer Rundschau» auf ihrer Internetseite berichtet.

