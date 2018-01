Zwei schwer verletzte Fußgänger bei Unfällen

Zwei Fußgänger sind bei Unfällen in Berlin schwer verletzt worden. Ein 76-Jähriger überquerte am späten Donnerstagnachmittag die Späthstraße in Berlin-Britz, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zeugenaussagen zufolge hatte er nicht auf den Verkehr geachtet. Ein 53-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann mit seinem PKW. Rettungskräfte brachten den Senior mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus.

Kurze Zeit später wurde ein 41-Jähriger in Köpenick von einem Auto erfasst und ebenfalls schwer verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer hatte den Mann beim Linksabbiegen vermutlich übersehen. Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit Kopfverletzungen in eine Klinik. Die Autofahrer blieben bei beiden Unfällen unverletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Januar 2018 07:50 Uhr

Quelle: dpa

