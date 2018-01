dpa

Innensenator Geisel startet 107. Berliner Sechstagrennen

Innensenator Andreas Geisel hat am Donnerstagabend im Velodrom das 107. Berliner Sechstagerennen gestartet. Der Politiker schickte in der mit rund 5000 Zuschauern nur halbvollen Halle die 16 Radfahrer-Paare auf die Reise. Am nächsten Dienstag stehen die Sieger fest. Topfavoriten sind die Berliner Theo Reinhardt und Straßenprofi Roger Kluge sowie die Belgier Kenny de Ketele/Moreno de Pauw. Reinhardt hatte zuletzt zusammen mit de Ketele das Bremer Sechstagrennen gewonnen.

Im Rahmen-Wettbewerb der Berliner Traditions-Veranstaltung starten zum ersten Mal die schnellsten Bahnfahrerinnen der Welt. Die Teamsprint-Olympiasiegerinnen Kristina Vogel und Miriam Welte erleben ihre Sixdays-Premiere. Am Auftakt-Abend hatten sich in der «Nacht der Legenden» auch die Ex-Profi-Stars Jens Voigt, Olaf Ludwig und Urs Freuler sowie Doppel-Olympiasieger Robert Bartko angemeldet.

