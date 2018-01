dpa

Müller verhandelt für SPD mit über die GroKo

Berlins Regierungschef Michael Müller soll für die SPD bei den Koalitionsgesprächen mit der Union mitverhandeln. Auch die Bundestagsabgeordnete Eva Högl gehört zur großen 35-köpfigen Verhandlungsrunde, wie der SPD-Landesverband am Donnerstag mitteilte. Müller hatte am Wochenende kritisiert, in den Gesprächen müsse die SPD unter anderem bei der sozialen Mietenpolitik nachverhandeln.

Müller werde als Co-Vorsitzender die Arbeitsgruppe «Wohnungsbau, Mieten und Stadteinwicklung» leiten, teilte die Partei mit. Högl wird Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe «Migration und Integration».

In den verschiedenen Arbeitsgruppen sitzen auch vier weitere Sozialdemokraten aus Berlin: Senatskanzleichef Björn Böhning (Digitales), Ex-Kulturstaatssekretär Tim Renner (Kultur/Medien), Gesundheitsstaatssekretär Boris Velter (Gesundheit) und die Europaabgeordnete Sylvia-Yvonne Kaufmann (Europa).

Ob die SPD noch einmal eine Bundesregierung mit der Union stellen soll, ist umstritten. Die Spitze des Berliner SPD-Landesverbands hatte sich dagegen gestellt. Müller sprach sich trotz Kritik für weitere Verhandlungen aus. Es gibt neben der großen Verhandlungsrunde auch eine kleine. Die Koalitionsverhandlungen sollen diesen Freitag starten - allerdings noch ohne Vertreter aus Berlin.

