Picasso-Werke kommen 2019 ins Barberini

Das späte Werk von Pablo Picasso (1881-1973) wird ab März 2019 im Potsdamer Museum Barberini präsentiert. Sie stammen aus der Sammlung von Jacqueline Picasso (1927-1986), seiner zweiten und letzten Ehefrau. Ihre Tochter Catherine Hutin stelle die bislang kaum öffentlich gezeigte Sammlung für die Ausstellung in Potsdam bereit, teilte das Museum am Donnerstag mit.

Picasso habe in seiner Malerei, Skulptur, Grafik und Keramik neue Maßstäbe gesetzt, hieß es. Weniger bekannt sei sein Werk aus seinen letzten beiden Jahrzehnten. In der Zeit habe er von seiner Frau Jacqueline mehr Bildnisse geschaffen als je zuvor von einem anderen Modell. Die Ausstellung, geplant vom 9. März bis 16. Juni 2019, zeige, wie innovativ Picasso auch in seinen letzten Jahren geblieben sei.