Lückenkemper will auch beim ISTAF Indoor glänzen

Nach ihrem perfekten Start in die Hallensaison will Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper am Freitag (18.00 Uhr) auch beim Berliner ISTAF Indoor glänzen. «Konkurrenz belebt das Geschäft», sagte die 21-Jährige von Bayer Leverkusen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt. Fünf Tage nach ihrem Sieg zum Saisonauftakt in Dortmund mit persönlicher 60-Meter-Bestzeit von 7,11 Sekunden bekommt sie beim Leichtathletik-Hallenmeeting in der Mercedes-Benz-Arena noch stärkere Gegnerinnen.

Deutliche bessere Hallenzeiten können zum Beispiel Staffel- Olympiasiegerin Tianna Bartoletta (USA/7,02 Sekunden) und Marie-José Ta Lou von der Elfenbeinküste (7,06) aufweisen. Auch die Sprint- Konkurrenz im eigenen Land mit Lisa Mayer, Yasmin Kwadwo und Tatjana Pinto ist stark. «An sich verstehen wir uns ganz gut, aber im Wettkampf gönnen wir uns nicht die Butter auf dem Brot», sagte Lückenkemper, die im WM-Vorlauf 2017 in London mit 10,95 über 100 Meter erstmals unter 11 Sekunden geblieben war. «Das ist dann so, als ob jede das letzte Stück Pizza haben will.»

Zu den Höhepunkten der Hallenshow gehört auch das Hürdensprint-Duell zwischen Europameisterin Cindy Roleder und der WM-Dritten Pamela Dutkiewicz. Im Stabhochsprung kämpfen die Olympiasieger Renaud Lavillenie aus Frankreich (2012) und der Brasilianer Thiago Braz da Silva (2016) um den Sieg. Sie treffen auf die Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) und Shawnacy Barber aus Kanada.

Diskus-Star Robert Harting vom SCC Berlin beginnt beim größten Leichtathletik-Hallenmeeting der Welt seine Abschiedstournee. Am Start sind 64 Athleten aus 26 Ländern. Etwa 11 900 der 12 600 Eintrittskarten waren am Vortag des ISTAF Indoor bereits verkauft.

