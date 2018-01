dpa

Hotline für Ehrenamtliche und Flüchtlinge

«Telefonjoker» für Ehrenamtliche und Flüchtlinge in Brandenburg: Für Verständnisschwierigkeiten steht seit Freitag eine Telefonhotline in arabischer und persischer Sprache bereit. Die Ehrenamtler seien in ihrem Engagement immer wieder mit Sprachbarrieren konfrontiert, sagte Landes-Integrationsbeauftragte Doris Lemmermeier. Auch bei ersten Deutschkenntnissen sei es besser, komplizierte und komplexe Angelegenheiten in der eigenen Muttersprache erläutert zu bekommen. Der «Telefonjoker» helfe auch beim schnelleren gegenseitigen Verstehen in Alltagssituationen.

Die Hotline wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert und von der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg kofinanziert. Sie läuft bis Mai 2020. Zwei Sprachmittler stehen bereit.

Letzte Änderung: Donnerstag, 25. Januar 2018 16:30 Uhr

