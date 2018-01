Hertha will ersten Sieg seit 2006 in Bremen

Die Art und Weise wäre Trainer Pal Dardai egal. Ein Sieg soll einfach nur her in Bremen. Zu lang ist die Wartezeit. Das Personal bereitet Dardai aber Sorgen.

Berlin (dpa) - Hertha BSC möchte seine negative Bilanz im Bremer Weserstadion unbedingt aufbessern. Zuletzt gewann der Berliner Fußball-Bundesligist beim SV Werder vor zwölf Jahren. Seitdem setzte es bei den Hanseaten acht Niederlagen bei einem Remis. Wie die Berliner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gewinnen, ist Trainer Pal Dardai egal. «Ich hätte nichts dagegen, wenn wir ein grottenschlechtes Spiel machen und drei Punkte holen», sagte der Ungar am Donnerstag.

Zuletzt hatte es trotz ansprechender Leistungen in den beiden Rückrundenspielen in Stuttgart (0:1) und gegen Borussia Dortmund (1:1) nur zu einem Punkt gereicht.

Von seiner Mannschaft forderte Dardai beim Abstiegskandidaten aus Bremen vor allem hohen Einsatzwillen. «Wer mehr Zweikämpfe gewinnt, wird auch das Spiel gewinnen», sagte der 41-Jährige. Im Vergleich zum guten Auftritt beim Unentschieden am vergangenen Freitag gegen Dortmund muss Dardai seine Startformation voraussichtlich aber umstellen.

Größere Hoffnung hegen die Berliner hingegen auf den Einsatz des zuletzt stark spielenden Lustenberger. Beim Schweizer will Dardai das Abschlusstraining am Freitag abwarten. «Wenn Lusti sich gut fühlt, spielt er», sagte Dardai. Er könne das selbst bestimmen. Ansonsten würde der Coach in der Innenverteidigung entweder auf Jordan Torunarigha oder Sebastian Langkamp setzen.