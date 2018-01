Innensenator: Landeskriminalamt wird verstärkt

Das Berliner Landeskriminalamt soll für die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus weiter verstärkt werden. Mehr Personal sei dringend erforderlich und Finanzen dafür im Doppelhaushalt 2018/19 vorgesehen, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Die Belastung der Mitarbeiter sei bekannt, so Geisel. Es sei ein «harter Job» gerade im Dezernat für islamistische Gefährder.

Der SPD-Politiker forderte eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern. In einem dpa-Gespräch hatte er bereits im Dezember gesagt, er würden gern den Bund mehr in die Verantwortung nehmen. Das Bundesinnenministerium müsse eine führende Rolle bei der Abschiebung von gefährlichen Islamisten spielen - zumindest bei den Fällen, in denen der Generalbundesanwalt in Karlsruhe ermittle.