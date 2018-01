Zehnjähriges Mädchen stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Erst am Dienstag starb eine Radfahrerin im Berliner Straßenverkehr. Ein LKW-Fahrer hatte sie beim Abbiegen übersehen. In Brandenburg starb nun ein zehnjähriges Mädchen, nachdem sie unter einen Lastwagen geraten war.

Brandenburg an der Havel (dpa/bb) - Ein zehnjähriges Mädchen ist in Brandenburg an der Havel von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Wie die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte, erlag das Mädchen am Mittwochabend, wenige Stunden nach dem Unglück, seinen Verletzungen. «Der Fahrer hatte sie offenbar übersehen», sagte ein Polizei-Sprecher am Donnerstag.