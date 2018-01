dpa

Polizei nimmt zwei Auto-Einbrecher fest

Zwei junge Männer haben in Berlin-Lichtenrade ein Auto aufgebrochen. Sie entwendeten dabei unter anderem ein Navi. Polizisten nahmen die mutmaßlichen Täter nach einer kurzen Flucht fest. Eine Zeugin hatte das Duo in der Nacht zum Donnerstag beim Einschlagen der Fensterscheiben beobachtet und die Polizei gerufen, wie die Behörde am Donnerstagmorgen mitteilte. Zwei Zivilfahnder konnten kurz darauf einen 18-Jährigen und 20-Jährigen festnehmen. Die gestohlenen Gegenstände wurden auf dem Fluchtweg gefunden und anschließend dem Eigentümer des Autos übergeben.

