Innenausschuss debattiert über Sicherheitslage in Cottbus

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen in Cottbus debattiert der Innenausschuss des Brandenburger Landtags heute über die Situation. Die Landesregierung will die Lage in der Stadt mit dem Einsatz von mehr Sozialarbeitern und Polizisten unter Kontrolle bringen.

Cottbus hatte im vergangenen Jahr deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen als andere Kommunen im Land. Das führte auch zu Engpässen in Kitas und Grundschulen. Daher wird auch Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) im Ausschuss erwartet.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) verhängte eine Zuweisungssperre. Die oppositionelle CDU fordert darüber hinaus eine Wohnsitzauflage für anerkannte Geflüchtete und mehr Unterstützung für Kommunen wie Cottbus, die viel für die Integration getan haben.

