BR Volleys verlieren Spitzenspiel 1:3 gegen Friedrichshafen

Die Berlin Volleys haben die Siegesserie des VfB Friedrichshafen nicht stoppen können. Im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga unterlag der amtierende deutsche Meister aus der Hauptstadt dem Pokalsieger vom Bodensee am Mittwoch mit 1:3 (23:25, 25:22, 17:25, 29:31). Der Sieg der Gäste aus Friedrichshafen vor der Saison-Rekordkulisse von 6261 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war verdient. In der Tabelle baute der VfB als ungeschlagener Spitzenreiter seinen Vorsprung auf den Verfolger aus Berlin auf acht Punkte aus.

Der VfB musste ohne die unter einer Magen-Darm-Erkrankung leidenden Jakob Günthör und Tomas Kocian auskommen. Dennoch dominierte der Gast anfangs deutlich, holte eine 17:9-Führung heraus. Doch die Volleys glichen nach furioser Aufoljagd durch einen Block des Ex-Friedrichshafeners Georg Klein zum 23:23 aus. Erst ein von Robert Kromm verschlagener Angriffsball brachte dem VfB die Satzführung.

Vor Beginn des zweiten Durchgangs sah Gästecoach Vital Heynen wegen fortgesetzten Reklamierens die Rote Karte, wofür die Berliner zugleich, den Regeln entsprechend, einen Punkt erhielten. Das folgende Aufbäumen der Gasetgeber reichte zwar zum Satzausgleich, war aber nicht von Dauer. Im vierten Durchgang schaffte es die Mannschaft trotz einer 8:3-Führung nicht, den Gegner in den Tiebreak zu zwingen. Der VfB siegte mit dem siebenten Matchball.

