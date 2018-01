dpa

Kinderhorterzieher bestreitet Missbrauchsvorwürfe

Ein Horterzieher steht in Frankfurt (Oder) vor Gericht, weil er vier Kinder sexuell missbraucht haben soll. Der 27 Jahre alte Angeklagte wies die Vorwürfe zum Prozessauftakt zurück, wie ein Sprecher des Landgerichts am Mittwoch mitteilte. Der Missbrauch soll sich zwischen August 2013 und September 2014 in Schöneiche (Oder-Spree) ereignet haben. Dem Angeklagten werden neun Fälle vorgeworfen. Die Kinder waren damals laut Gericht zwischen sieben und neun Jahren alt. Für den Prozess sind weitere Termine bis Februar geplant.

