Justiz: Polizeigewerkschaft kritisiert erneut Situation

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Situation in der Justiz erneut kritisiert. Es könne nicht sein, dass Angeklagte wegen personaler Engpässe bis zu acht Monaten auf ihr Verfahren warten müssten und dabei weitere Straftaten begehen können, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Besonders bei der Staatsanwaltschaft bestehe akuter Personalbedarf: «Die Akten stapeln sich!»

Ausgelöst hatte die Reaktion ein Papier, dass der Berliner Landesverband der Strafvollzugsgewerkschaft (BSBD) nach einem Bericht von «Bild» und «B.Z.» den Parteien im Abgeordnetenhaus zugeleitet hat. Darin beschweren sich die Gewerkschafter dem Bericht zufolge über den massiven Personalmangel in der Berliner Justiz. Bis zum Jahr 2025 fehlten danach mehr als 800 Mitarbeiter.

Auch die Lage in Berliner Gefängnissen kritisierte der Landesverband erneut. So sei die Haftanstalt Moabit seit Jahren überbelegt. Bei der momentanen Auslastung sei die Einrichtung «nicht mehr handlungsfähig und rechtssicher», hieß es. Jendro forderte, den «Hilferuf» des Verbandes durchaus ernst zu nehmen. «Es geht um die Sicherheit in unserer Stadt.»