Trotz Rollstuhl klettern: «Großer Stern» an die «GäMSen»

Bei dem Verein «Die GäMSen» aus Wuppertal klettern Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Für dieses integrative Angebot erhielt der Club den «Großen Stern des Sports» von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht.

Berlin (dpa) - Jubelnd umarmten sich die Vertreter der Handicap-Klettergruppe «Die GäMSen» aus Wuppertal. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte Sekunden zuvor den Verein aus Nordrhein-Westfalen als Gewinner des Wettbewerbs «Großer Stern des Sports» in Gold verkündet. Die Wuppertaler erhielten am Mittwoch in Berlin den mit 10 000 Euro dotierten Preis für ihr Angebot «Trotz Rollstuhl an die Kletterwand». Menschen mit und ohne Behinderung klettern gemeinsam. «Besser kann man Inklusion nicht leben», sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes.