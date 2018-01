dpa

Auto komplett ausgebrannt: Landeskriminalamt ermittelt

Unbekannte haben in Berlin-Mitte ein Auto in Brand gesetzt. Ein Zeuge hatte in der Nacht zu Mittwoch das brennende Fahrzeug in der Lessingstraße entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Wagen brannte komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Auch ein dahinter geparktes weiteres Auto sei durch den Brand beschädigt worden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

