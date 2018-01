Erneut Radfahrer in Berlin schwer verletzt

Nach dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin in Berlin-Schöneberg ist erneut ein Radfahrer in Berlin-Wilmersdorf durch die Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der 79-Jährige am Dienstagvormittag in der Delbrückstraße an einem geparkten Lastwagen vorbei. Plötzlich öffnete der 59 Jahre alte Fahrer die Fahrertür seines Lasters, so dass der Senior gegen die Tür fuhr. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am frühen Dienstagmorgen war eine 52-jährige Radfahrerin in Schöneberg durch einen abbiegenden Lastwagenfahrer getötet worden.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2018 20:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen