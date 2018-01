Gericht erlaubt Geschäften Öffnung an diesem Sonntag

Müssen wegen der Agrarmesse Grüne Woche Elektromärkte und Möbelhäuser sonntags öffnen? Verdi wollte das den Beschäftigten ersparen und erreichte ein Verbot - doch es währte nur kurz.

Berlin (dpa) - Die Berliner und Gäste können nun doch an diesem Sonntag einkaufen gehen. Die Ladenöffnung aus Anlass der Grünen Woche sei rechtmäßig, ebenso die geplanten verkaufsoffenen Sonntage zur Berlinale (18. Februar) und zur Reisemesse ITB (11. März), entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) am Dienstag. Es hob damit einen Beschluss des Verwaltungsgerichts auf, das die Ladenöffnung im Dezember nach eine Klage der Gewerkschaft Verdi untersagt hatte.

Die Grüne Woche, die Berlinale und die Internationale Tourismusbörse (ITB) hätten ein Gewicht, das eine Ausnahme von der Sonn- und Feiertagsruhe rechtfertigen könne, erklärte das OVG. Der Berliner Senat hatte die verkaufsoffenen Sonntage festgelegt. Es gebe keine durchgreifenden Zweifel an der Rechtmäßigkeit, betonte das Gericht und verwies auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Entscheidungen in anderen Ländern seien auf Berlin nicht übertragbar.

Verdi zweifelte die Begründung an. Landeschefin Susanne Stumpenhusen will aber sorgfältig prüfen, ob sie den Rechtsweg weiter beschreitet. «Die Entscheidung stellt einen Schritt in Richtung der Abschaffung des arbeitsfreien Sonntags dar», kritisierte sie.