Unrechtmäßig Wohnung vergrößert: Mieter bedroht Vermieter

Ein 28-Jähriger, der seine Wohnung in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) unrechtmäßig vergrößert hat, wollte am Dienstag die fristlose Kündigung durch seinen Vermieter nicht hinnehmen. Er griff den 62-Jährigen zunächst verbal an und wollte dann mit einer Holzlatte auf ihn und das Auto losgehen, teilte die Polizeidirektion Nord mit. Der Vermieter floh auf einen nahen Parkplatz. Als die Polizisten eintrafen, floh der 28-Jährige zunächst. Wegen mutmaßlicher Psychosen wurde er in ein Klinikum gebracht.

Der Mann hatte ein zwei Meter hohes und 90 Zentimeter breites Loch in die Wand zwischen beide Wohnungen geschlagen. Am Wochenende flog alles auf, weil ein Zeuge sich über das Licht in der eigentlich leerstehenden Wohnung wunderte. Polizei und Vermieter wurden informiert.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Januar 2018 16:30 Uhr

